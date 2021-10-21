 القبض على شخص لاتهامه بقتل زوجة شقيقه لخلافات عائلية في سوهاج - بوابة الشروق
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القبض على شخص لاتهامه بقتل زوجة شقيقه لخلافات عائلية في سوهاج

القبض على شخص
القبض على شخص
محمد عبد المجيد
نشر في: الخميس 21 أكتوبر 2021 - 5:30 م | آخر تحديث: الخميس 21 أكتوبر 2021 - 5:30 م
كشف الأجهزة الأمنية ملابسات بلاغ ورد لمركز شرطة سوهاج من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، بأنه عقب عودته من عمله عثر على جُثة زوجته بالمنزل وبها طعنات متفرقة.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق زوجها عاطل، مقيم بذات الناحية.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة نظرًا لوجود خلافات عائلية بينهم، ولدى قيامه بمعاتبتها حدثت بينهما مشادة كلامية وقامت المجنى عليها بالتعدى عليه بالسب فقام بالاعتداء عليها مستخدمًا سلاح أبيض “سكين” حصل عليه من المطبخ، مما أدى إلى وفاتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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