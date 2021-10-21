متحولة جنسيا تؤدى اليمين القانونية كمساعدة وزير الصحة الأمريكي

أدت الأميرال راشيل ليفين، اليمين القانونية مساعدة لوزير الصحة الأمريكي، لتصبح أرفع مسؤولة من المتحولين جنسياً في الولايات المتحدة.

وتعد ليفين (63 عاما) أول ضابطة متحولة جنسيًا من فئة أربع نجوم في تاريخ الولايات المتحدة وأصبحت أيضا رئيسة لهيئة الخدمات الصحية العامة الأمريكية التى تضم حوالي 6 آلاف ضابط بالزي الرسمي ومكلف بالاستجابة للأزمات الصحية مثل وباء فيروس كورونا المستجد والكوارث الطبيعية.

ووصف وزير الصحة الأمريكي كزافييه بيسيرا تعيين الدكتورة ليفين في هذا المنصب بأنه "خطوة عملاقة للأمام نحو المساواة كأمة"، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي".

من جهتها، قالت ليفين في كلمة بعد أداء اليمين: "أتمنى أن يكون هذا التعيين اليوم هو الأول من بين العديد من التعيينات في المستقبل، لنخلق مستقبلًا متنوعًا وأكثر شمولاً".

وعملت ليفين، التى تحولت من رجل إلى امرأة، كطبيبة عامة في ولاية بنسلفانيا ووزيرة للصحة بالولاية، وخلال تلك الفترة تولت مسؤولية التعامل مع قضايا مثل مكافحة إدمان المواد الأفيونية.

وجرى تثبيت ترشيح الرئيس الأمريكي جو بايدن للدكتورة ليفين كمساعدة لوزير الصحة الأمريكي في تصويت لمجلس الشيوخ في مارس الماضي بأغلبية 52 صوتا مقابل 48 صوتا.

وواجهت ليفين خلال جلسة تثبيت تعيينها أسئلة حول تعاملها مع وباء كورونا في دور رعاية المسنين خلال توليها منصب وزيرة الصحة في ولاية بنسلفانيا، حيث ألقى البعض باللوم في وفاة العديد من كبار السن على سياسة الولاية التي ألزمت دور رعاية المسنين بقبول مرضى كورونا.

واعترفت ليفين بعد فترة وجيزة من تنفيذ هذا الإجراء بنقل والدتها من دار الرعاية مع ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس داخل الدار.