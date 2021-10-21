روبرت كوخ: ألمانيا تسجل أكثر من 16 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني، صباح اليوم الخميس، استمرار زيادة معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد لليوم الثامن على التوالي.

وأوضح المعهد اليوم أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ صباح اليوم على مستوى ألمانيا 6ر85، فيما كان يبلغ أمس الأربعاء 4ر80، وكان هذا المعدل يبلغ قبل أسبوع 0ر67.

يذكر أن هذا المعدل كان يبلغ قبل شهر في ألمانيا 5ر68.

وأضاف المعهد اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 16 ألفا و77 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلا عن 67 حالة وفاة.

يذكر أنه كان تم تسجيل 12 ألفا و382 حالة إصابة بالفيروس قبل أسبوع واحد، فضلا عن 72 حالة وفاة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع العام الماضي أربعة ملايين و417 ألفا و708 حالات إصابة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك كثيرا؛ نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها وتسجيلها.

وأضاف المعهد اليوم الخميس أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ أربعة ملايين و182 ألفا و800 شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته، 94 ألفا و875 شخصا.