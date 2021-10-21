الحوثيون يعلنون استهداف معسكر سعودي بخمسة صواريخ باليستية

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية باليمن، مساء الخميس، استهداف معسكر سعودي بخمسة صواريخ باليستية.



وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع في بيان مقتضب "تمكنت قواتنا الصاروخية من تنفيذ عملية نوعية استهدفت معسكر قوات الواجب بجازان السعودية، يوم أمس الأربعاء، بخمسة صواريخ باليستية".



وأضاف أن "العملية استهدفت مقر القيادة ومخازن الأسلحة ومرابض طائرات الأباتشي، وكانت الإصابات دقيقة".



‏ولفت إلى أن هذه العملية أسفرت "عن مصرع وإصابة أكثر من 35 سعوديا بينهم ضباط وطيارين للطائرات الأباتشي بحسب المعلومات الاستخباراتية".



وتابع قائلا "يأتي هذا في سياق الرد على جرائم العدوان (عمليات التحالف) وغاراته المتواصلة وحصاره الظالم على بلدنا".