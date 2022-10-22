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فيديو.. المفتي: العمران يصب في مصلحة المواطن والعبادة جزء من التنمية
فيديو.. المفتي: لا عيب في الوقوف بجانب الدولة والحاكم.. والجماعات الإرهابية تسعى لهدم المجتمع
فيديو.. المفتي: لا عيب في التراجع عن إصدار فتوى خاطئة وتصحيحها مرة أخرى
فيديو.. المفتي: الشرع يحث على الوقوف بجانب الدولة والسمع والطاعة لولي الأمر
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العالم
3 أعضاء في لجنة استخبارات الكونجرس الأمريكي يلتقون الرئيس الأوكراني في كييف
الخارجية التونسية: تشكيل خلية لعودة طفلة الأربع سنوات في أقرب وقت
زيلينسكي: روسيا تعيق صادرات الحبوب من أوكرانيا
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رجال تنس طاولة الزمالك يواصل صدارة مجموعته بالدوري بالفوز على الإعلاميين
الأهلي يهزم دسوق في دوري مرتبط السلة
تقرير.. الكشف عن عدد النقاط التي حصل عليها صلاح وبقية النجوم بسباق الكرة الذهبية
رأي
فن
حسام حبيب: تعرضت للإغماء بعد ما شيرين حلقت شعرها.. ولم أنتقدها بسبب زيادة وزنها
حسام حبيب عن مزاعم إدمان شيرين: قلتها يا أنا يا الموضوع ده
حسام حبيب عن اقتياد شيرين للمستشفى: أخدوها من البيت حافية ولابسة بيجامة ورموها في عربية
سحل ومطواة وشتائم ومحاولة انتحار.. حسام حبيب يروي تفاصيل اقتياد شيرين للمستشفى
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مواطن
النقل تنشر أحدث تصوير جوي لمحطة العاصمة بمشروع القطار الكهربائي السريع
مترو الأنفاق: استمرار استخراج اشتراكات طلاب المراحل التعليمية طوال أيام الأسبوع
شركات السياحة تطالب بإعلان الخطة التشغيلية لموسم العمرة لضبط السوق
حوادث وقضايا
ضبط جزارين يذبحون خارج المجازر الحكومية بالبحيرة
ضبط مخبزين تصرفا في 35 شيكارة دقيق وتحرير 22 محضرا لمخابز بدمنهور
جهود أمنية لضبط 4 أطفال اشتركوا في سرقة هايبر ماركت بزفتى
القبض على قاتل مزارع بعدة طعنات بمنطقة وادي شعيت بنصر النوبة
تليفزيون
إبراهيم عيسى: أرفض المناظرات الدينية على الهواء
ابراهيم عيسى عن انسحاب مصطفى دروي