الحوثيون يعلنون تنفيذ ضربة عسكرية على ميناء نفطي شرقي اليمن

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، مساء الجمعة، أنها نفذت ضربة عسكرية تحذيرية على ميناء نفطي في محافظة حضرموت شرقي اليمن.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع في بيان صحفي، إن "قوات الجماعة نفذت ضربة تحذيرية بسيطة لمنع سفينة نفطية كانت تحاول نهب النفط الخام عبرميناء الضبة بمحافظة حضرموت بعد مخالفتها للقرار الصادرعن الجهات المختصة(يقصد جماعة الحوثي) بحظر نقل وتصدير المشتقات النفطية السيادية اليمنية".

وأضاف البيان أن "هذه الرسالةُ التحذيريةُ أتتْ منعاً لاستمرارِ عملياتِ النهبِ الواسعةِ للثروةِ النفطيةِ وعدمِ تخصيصِها لخدمةِ أبناءِ الشعبِ في ما يخصُ مرتباتِ موظفيهِ وتحسينِ الجوانبِ الخدميةِ له".

وتابع البيان " أتت هذه الرسالةُ التحذيريةُ بعدَ قيامِ الجهاتِ المختصةِ بمخاطبةِ هذه السفينةِ وإبلاغِها بالقرارِ استناداً إلى القوانينِ اليمنيةِ النافذةِ وكذلك القوانينِ الدوليةِ ذاتِ الصلةِ".

ولفت إلى أنه" تم التعاملُ مع السفينةِ بإجراءاتٍ تحذيريةٍ حرِصنا من خلالِها على الحفاظِ على سلامةِ وأمنِ البنيةِ التحتيةِ لليمنِ وكذا أمنِ السفينةِ وطاقمِها".

وحذر سريع من أن" جماعته لن تترددَ في القيامِ بواجبِها في إيقافِ ومنعِ أيّ سفينةٍ تحاولُ نهبَ ثرواتِ الشعب اليمني، مهددا بالقدرة على شنِّ المزيدَ من العملياتِ التحذيرية دفاعا عن الشعب وحمايةً لثرواتِه من العبثِ والنهبِ".

كما حذر المتحدث الحوثي" كافةِ الشركاتِ المحليةِ والأجنبيةِ بالامتثالِ الكاملِ لقراراتِ السلطةِ في العاصمةِ صنعاء بالابتعادِ عن أيِّ مساهمةٍ في نهبِ الثروةِ اليمنيةِ".

ولم يتحدث سريع عن تفاصيل العملية العسكرية، لكن مصادر في الحكومة اليمنية أفادت بأنها تمت عبر طائرات مسيرة مفخخة.