رضا شحاتة: أتمنى أن نغير ملعبنا في الدوري

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كشف رضا شحاتة، مدرب الداخلية، حقيقة تغيير ملعب مباريات فريقه في بطولة الدوري الممتاز.

وجاء ذلك بعد التعادل السلبي الذي حسم مباراة الداخلية مع طلائع الجيش في الجولة الأولى للدوري.

وقال رضا شحاتة في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: «ملعب السويس مميز للغاية، لكن أتمنى أن نلعب في القاهرة هذا سيكون أفضل لنا».

وأضاف: «اذا استمرينا في استاد السويس سيكون صعبا وضغطا كبيرا على اللاعبين خوض جميع المباريات هنا والسفر بشكل مستمر، الأمور ستكون في صالحنا».

وأكمل: «هذا الفريق تم تجميعه منذ 15 يوما فقط، لازلت أكتشف اللاعبين وتصرفاتهم في المباريات».

وأتم: «أعلم أن مع الاستمرارية سيكون هناك تجانس في الفريق وبالتالي تحسن».