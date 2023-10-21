في حي "نويكولن" في برلين، تم إغلاق العديد من المتاجر، نهاية الأسبوع، مع وجود لافتات على النوافذ، تدعو إلى إضراب عام تضامنا مع الفلسطينيين.

وبعد تجمعات موالية للفلسطينيين تم تنظيمها، في عدة أمسيات واندلاع العنف، أصبح الوضع أكثر هدوء في "نويكولن" مساء أمس الجمعة.

ويشتهر حي "نويكولن" بتنوعه ويقيم فيه الكثيرون في الجالية المسلمة في برلين، وفي شارع التسوق الرئيسي في المنطقة، سونينالي، تم إغلاق معظم المتاجر والمخابز والحانات أمس الجمعة.

وعلى العديد من النوافذ، كانت هناك لافتات باللغات الألمانية والإنجليزية والعربية، تحمل رسالة "إضراب عام"، تطالب المواطنين بإغلاق المتاجر وعدم الذهاب للعمل أو المدرسة، في مؤشر على التضامن مع الفلسطينيين، وسط الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطنية "حماس".

ونشرت مختلف المنظمات المؤيدة للفلسطينيين الدعوة للإضراب على وسائل التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة.

واتخذت السلطات الألمانية إجراءات صارمة على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، وحظرت في الكثير من الأحيان المسيرات أو المظاهرات، وينطبق هذا بشكل خاص، في برلين، حيث اشتبكت الشرطة بشكل متكرر مع المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، في تجمعات غير مصرح بها.