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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الزمالك، نتائج الجمعية العمومية للنادي لانتخاب مجلس الإدارة الجديد، والتي أقيمت مساء الجمعة.

وأوضحت اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن عدد الحضور بلغ 22704 عضو في الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وجاء تشكيل مجلس الإدارة الجديد كما يلي:

رئيس مجلس الإدارة: حسين لبيب «١٥٢٢٩ صوتا»

نائب الرئيس: هشام نصر «٩٤٨٠ صوتا»

أمين الصندوق: حسام المندوة «١٢٤٣١ صوتا»

عضوية فوق السن: أحمد سليمان «١٥٤٣٣ صوتا» - حسين السيد «١٠٦٢٨ صوتا» - عمرو أدهم «١٠٧٧٢ صوتا» - هاني شكري «١٢٠١١ صوتا» - هاني بيرزي «١٢٨٧٢ صوتا» - محمد طارق «١٠٧٤١ صوتا»

عضوية تحت السن: نيرة الاحمر «١٤٢٠٢ صوتا» أحمد خالد حسانين «١٣٦١٧ صوتا» رامي نصوحي «١١٠٣٩ صوتا».

وبتلك النتيجة، تفوز القائمة الموحدة التي يرأسها حسين لبيب، بجميع مقاعد مجلس إدارة نادي الزمالك حتى 2027.