رد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على موقف بلاده من الشرط الذي وضعته حركة حماس بخصوص الإفراج عن الأسرى المدنيين حال وقف الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الجمعة: «الرهائن يجب الإفراج عنهم فورا ودون أي شروط.. هذا موقفنا منذ البداية».

وأضاف: «لا يمكننا أخذ أي أمر تقوله حماس كما هو.. هذا ما تم مع تنظيم داعش وهذا ينطبق على حماس».

وتابع: «موقفنا واضح.. كل الرهائن يجب الإفراج عنهم الآن».



وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلنت مساء الجمعة، إطلاق سراح سيدتين أمريكيتين كانت ضمن عشرات الأسرى لدى الكتائب لدواع إنسانية.

وقالت القسام، إن الخطوة كانت من خلال وساطة نفذتها دولة قطر، مشيرة إلى أنها تستهدف دحض الأكاذيب التي تسوقها الإدارة الأمريكية.

وخلال مؤتمره الصحفي، وجه بلينكن، شكره لدولة قطر، لوساطتها مع حركة حماس، وقال: «نشكر حكومة قطر على مساعدتها المهمة جدا في إطلاق الرهينتين الأمريكيتين... نقدر عاليا تلك المساعدة».

وأضاف: «هناك أكثر من 200 رهينة في قطاع غزة "ينبغي إطلاق سراحهم جميعا»، في إشارة إلى الأسرى الذين تحتجزهم كتائب القسام بعد عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر الجاري.

بدورها، أكدت قطر إطلاق سراح الرهينتين الأمريكيتين، وقالت إنها ستواصل الحوار مع إسرائيل وحماس على أمل إطلاق سراح كل «الرهائن المدنيين» من جميع الجنسيات.