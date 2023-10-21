أعلنت السلطات المحلية في اليمن، اليوم السبت، عن تعليق الدراسة في محافظتي المهرة وسقطرى شرقي البلاد، احترازا من إعصار "تيج" في بحر العرب.

وأفاد مكتب وزارة التربية والتعليم بمحافظة المهرة في بيان حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه، بأنه "سيتم إيقاف العملية التعليمية في جميع المدارس والمنشآت التعليمية بالمحافظة ليومي الأحد والاثنين، بسبب الحالة الإعصارية "تيج".

وشدد المكتب على "ضرورة غلق النوافذ والأبواب الخاصة بالمدارس حفاظاً على سلامتها، وإطفاء منظومة الكهرباء، وإخلاء المدارس من الوثائق المهمة، والحفاظ عليها".

ولفت إلى أنه "سيتم تجهيز المدارس في حالة تطلب الأمر لإيواء المتضررين من الإعصار ".

من جانبه، أصدر مكتب وزارة التربية والتعليم في سقطرى تعميما قرر فيه " تعليق الدراسة في جميع مدارس المحافظة اعتبارا من غد الأحد حتى إشعار آخر".

وأفاد بأن "القرار نتيجة توقعات بمرور أرخبيل سقطرى بحالة مدارية استثنائية خلال الساعات القادمة، ومراعاة لسلامة الطلاب والطالبات".

يأتي ذلك، مع إعلان مركز الإنذار المبكر بمحافظة حضرموت "تطور العاصفة الإعصارية في بحر العرب إلى إعصار من الدرجة الأولى بسرعة رياح مركزية تتراوح بين 65 إلى 70 عقدة".

وتوقع المركز في بيان أن يمر مركز عين الإعصار المداري "تيج" في أرخبيل سقطرى بصورة مباشرة فجر يوم الأحد.