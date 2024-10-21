الجيش الإسرائيلي يستعين بشركات لإصلاح دباباته بسبب استنزافها في الحرب

للمرة الأولى في تاريخه، سيستعين جيش الاحتلال الإسرائيلي بمصادر خارجية لإصلاح وصيانة مركباته المدرعة المختلفة، بما في ذلك الدبابات وناقلات الجنود المدرعة، بسبب الحاجة الملحة التي شهدتها الحرب التي استمرت لمدة عام على غزة.

وكانت عمليات الإصلاح للمركبات والآليات العسكرية الإسرائيلية تتم في السابق حصريًا من قبل فيلق التكنولوجيا والصيانة التابع للجيش الإسرائيلي.

ونقلت «سكاي نيوز عربية»، عن موقع «يديعوت أحرنوت»، قوله إن «وزارة الدفاع الإسرائيلية ستصدر العطاء الأول بشأن هذه المسألة في الأشهر المقبلة، من خلال قسم الإنتاج والمشتريات».

ووفقًا للموقع العبري، «ستقرر الوزارة، بالتشاور مع الجيش الإسرائيلي، ما إذا كانت ستنقل جزءًا من إنتاج المركبات المدرعة، الذي يقوم به حاليًا فيلق التكنولوجيا والصيانة، إلى الصناعات المحلية».

وأشار الموقع إلى أن المركبات القتالية المدرعة شهدت استنزافا كبيرًا بسبب الحرب الجارية، وتتطلب الصيانة والإصلاحات لضمان النشاط التشغيلي المستمر.

ولفت إلى أن «الجيش الإسرائيلي سيحتاج إلى إعادة جميع مركباته المدرعة، بما فيها دبابات ميركافا ومدرعة النمر، إلى جاهزيتها الكاملة بمجرد انتهاء الحرب».

ووفقًا لوزارة الدفاع، فإن هذا سيتطلب عملية تستغرق سنوات نظرًا للعدد الهائل من المركبات والحاجة إلى كمية كبيرة من قطع الغيار، بحسب الصحيفة.