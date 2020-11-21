داعش الإرهابي يتبنى انفجارات العاصمة الأفغانية كابول

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن الانفجارات التي هزت وسط العاصمة الأفغانية كابول اليوم السبت وراح ضحيتها 8 أشخاص على الأقل من بينهم طفل.

وكانت تلك الانفجارات قد أحدثتها قذائف أطلقت على ما يسمى المنطقة الخضراء حيث توجد السفارات والشركات الأجنبية بحسب ما ذكره مصدر حكومي، وفقا لموقع "يورونيوز" الإخباري.

وقال طارق عريان الناطق باسم وزير الداخلية الأفغاني: " في حدود الساعة 8 و40 دقيقة، أطلق إرهابيون 23 قذيفة على كابول وبحسب معلوماتنا الأولية فقد لقي ثمانية أشخاص مصرعهم وجرح واحد وثلاثون آخرون".. وقد نشرت وسائل إعلام رسمية صور شاحنة محترقة وقنابل يدوية مبعثرة أرضا.

على صعيد آخر، كشفت وزارة الداخلية أنه تم الإبلاغ عن انفجارين "لقنبلتين لاصقتين" في أولى ساعات هذا السبت، استهدف أحدهما سيارة للشرطة، مما أسفر عن مقتل شرطي وجرح ثلاثة آخرين.