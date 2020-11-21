توقيع عقود مقاولات بقيمة مليار جنيه فى مشروع «سوديك إيست» خلال العام القادم

7.2 مليار جنيه مبيعات مستهدفة بنهاية العام بعد استبعاد مشروع ملاذ الساحل الشمالى

قامت شركة السادس من اكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» بضخ استثمارات بنحو 2.4 مليار جنيه فى العمليات الإنشائية داخل مشروعاتها القائمة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى.

وقال المهندس ماجد شريف الرئيس التنفيذى للشركة ان سوديك تستهدف بنهاية العام الجارى ضخ استثمارات بقيمة 3.7 مليار جنيه.

وتستهدف الشركة توقيع عقود مقاولات بقيمة مليار جنيه خلال العام القادم لصالح مشروع «سوديك إيست»، تبعا لتصريحات شريف، مشيرا إلى أن حجم الإنفاق فى المشروع بلغ 1.2 مليار جنيه، ويعمل به 17 مقاولا.

أضاف أن مدة تنفيذ «سوديك ايست» 12 عاما، باجمالى مبيعات متوقعة 44 مليار جنيه، ويقام على 665 فدانا بالشراكة مع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بنسبة 70% لصالح سوديك و30% لصالح مصر الجديدة، وتبلغ القيمة الاستثمارية للمشروع 17 مليار جنيه.

ويضم «سوديك ايست» 3.080 فيلات مستقلة ومنفصلة، 1.909 شقق سكنية، ويشكل الجزء السكنى 51.4% من مساحة المشروع، التجارى 7.6%، 10.3% نادى رياضى، 30.7% مساحات خضراء.

ويقام المشروع على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى على مساحة 241 فدانا وتضم 928 فيلا مستقلة ومتصلة، وعدد 780 شقة، والمرحلة الثانية مساحة 225 فدانا وتضم 1232 فيلا، 611 شقة، والمرحلة الثالثة، 189 فدانا بعدد 920 فيلا و517 شقة.

وقال شريف ان الشركة تعتزم تسليم 387 وحدة فى نوفمبر 2021، ضمن المرحلة الأولى للمشروع الجارى تنفيذها، والمستهدف تسليم باقى المشروع بواقع 211 وحدة فى مارس 2022، و178 وحدة فى نوفمبر 2022، 780 وحدة فى مايو 2023 وتسليم 152 وحدة سبتمبر 2025.

وبدأت الشركة أعمال الإنشاءات فى مارس 2019، وتسعى حاليا لاستكمال 85 % من البنية التحتية للمرحلة، و84% من الهيكل الخرسانى للوحدات المطروحة بتلك المرحلة، وتتوقع الشركة استكمال مد شبكات المياه والصرف والغاز والكهرباء بالمرحلة الأولى خلال 4 أشهر.

وقال شريف ان سوديك تبحث دائما عن الفرص الاستثمارية المتاحة، ولكن الأولوية فى الوقت الحالى تتركز فى المشروعات القائمة، للالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة مع العملاء.

وقال ماجد شريف ان المبيعات المستهدفة للشركة على مدار العام تراجعت إلى 7.2 مليار جنيه بعد استبعاد مليار جنيه مبيعات مشروع ملاذ بالساحل الشمالى.

وباعت سوديك نحو 776 وحدة خلال التسعة اشهر الأولى من العام المالى 2020 وهو ما ساهم فى وصول اجمالى المبيعات المتعاقد عليها إلى 4.1 مليار جنيه بزيادة 23%، مقارنة بـ 3.34 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى. وبلغ اجمالى المبيعات المتعاقد عليها للوحدات السكنية 3.96 مليار جنيه، بزيادة 62% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى والتى وصلت فيها مبيعات الوحدات السكنية إلى 2.45 مليار جنيه.