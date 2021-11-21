المبعوث الأمريكي لليمن: مليشيا الحوثي تتصرف باستفزاز مع الكيانات الدبلوماسية

أكد المبعوث الأمريكي لليمن، تيم ليندر كينج، أن مليشيا الحوثي تتصرف باستفزاز مع الكيانات الدبلوماسية في وقت تركز فيه الجهود على إحلال السلام.

وقال ليندركينج ـ في تصريح خاص لقناة "الحرة" الإخبارية، اليوم الأحد، من العاصمة العودية "الرياض" ـ "نحن نأسف بشأن ما حدث منذ شهر تقريبا لـ30 من موظفي سفارتنا المحليين وهم يمنيون واعتقلوا لفترة ثم اطلق سراح بعضهم بمساعدة بعض الأصدقاء في المنطقة ولكن لا يزال خمسة من هؤلاء الموظفين محتجزين لديهم، كما أن المسلحين ما زالوا متواجدين داخل مبنى السفارة التي غادرناها عام 2015 ولم تعد تحت سيطرتنا"، مضيفا أنه "لا يفهم التصرفات الاستفزازية الحوثية في وقت يتم الحديث فيه عن إحلال السلام".

في سياق آخر، قال المبعوث الأمريكي إن المباحثات مستمرة بين الشركاء الإقليميين والأوروبيين بشأن مفاوضات الملف النووي الإيراني ودور طهران ونفوذها في اليمن.

وأضاف أن زيارته للرياض الهدف منها الانضمام للمبعوث الأمريكي لإيران والتواصل مع مجلس التعاون الخليجي بشأن التحضيرات للجولة المقبلة من المفاوضات مع طهران، لافتا إلى أنه يشارك في هذه المباحثات بصفته المبعوث الأمريكي لليمن والتي لإيران نفوذ كبير فيها ويجب أن يتغير هذا الأمر".