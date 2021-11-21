التحالف العربي: مقتل أكثر من 40 عنصرا من الحوثيين

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية، اليوم الأحد، مقتل أكثر من 40 عنصرًا حوثيًا خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وأعلن التحالف في بيان له اليوم الأحد تنفيذ 10 استهدافات ضد الميليشيات الحوثية في مأرب والبيضاء والجوف باليمن خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد التحالف تدمير 7 آليات عسكرية خاصة بميليشيات الحوثي ومقتل أكثر من 40 عنصرًا حوثيًا، مشيرًا إلى أن تم تنفيذ 13 عملية استهداف ضد الحوثيين أيضًا في الساحل الغربي، وذلك لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.

وشدد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن على دعمه عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص "اتفاق استوكهولم".

وأعلن التحالف العربي السبت،إنه نفذ "عملية نوعية بصنعاء وصعدة ومأرب دمرت 13 هدفاً عسكرياً لقدرات الحوثيين ، شملت مخازن أسلحة ومنظومات دفاع جوي واتصالات لإطلاق المسيرات".

‏وتابع "العملية النوعية هيأت البيئة العملياتية للاستجابة الفورية لمصادر التهديد".

وأمس السبت، أعلن الحوثيون، استهداف منشآت عسكرية وحيوية سعودية بينها مصافي شركة أرامكو باستخدام 14 طائرة مسيرة.

وفي بيانين منفصلين السبت، قال التحالف إنه نفذ 19 عملية ضد الحوثيين في الساحل الغربي لليمن استهدفت مركز قيادة وسيطرة، وموقع لتخزين وتوجيه الطائرات المسيرة، ونقاط إمداد وتموين.

وأشار إلى تنفيذ 15 عملية استهداف في مأرب والبيضاء خلال 24 ساعة، أدت إلى تدمير 11 آلية عسكرية ومنظومة دفاع جوي ومقتل أكثر من 70 مقاتلاً حوثياً.