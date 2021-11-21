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نشب حريق في مخزن بلاستيك بطريق منيا القمح – الزقازيق بمحافظة الشرقية، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بـ 8 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على النيران.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مخزن بلاستيك بطريق منيا القمح – الزقازيق، بالقرب من قرية الجُديدة، التابعة لدائرة مركز منيا القمح.

دفعت قوات الحماية المدنية بـ 8 سيارات إطفاء؛ لمحاولة السيطرة على الحريق وإخماد النيران، فيما دفع مرفق الإسعاف بمحافظة الشرقية بسيارتي إسعاف إلى محيط الحريق؛ تحسبًا لوجود مصابين.