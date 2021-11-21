 الصين تقرر خفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع ليتوانيا - بوابة الشروق
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الصين تقرر خفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع ليتوانيا

د ب أ
نشر في: الأحد 21 نوفمبر 2021 - 8:57 ص | آخر تحديث: الأحد 21 نوفمبر 2021 - 8:57 ص

قررت الصين خفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع ليتوانيا ، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام رسمية نقلا عن وزارة الخارجية الصينية اليوم الأحد.

وخفضت الصين علاقاتها الرسمية مع ليتوانيا إلى ما دون مستوى السفراء بعد أن سمحت لتايوان بفتح مكتب تمثيل لها في ليتوانيا.

وكانت بكين قد طردت في وقت سابق السفير الليتواني وسحبت مبعوثها الخاص إلى البلاد. وقالت إن العلاقات ستنخفض إلى مستوى القائم بالأعمال ، وهو المسؤول الثاني في السفارة.

يشار إلى أن تايوان جزيرة ديمقراطية تتمتع بالحكم الذاتي وتقع قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للصين، لكن بكين تقول إنها تابعة لها وهددت بالاستيلاء عليها بالقوة إذا اتخذت أي خطوات نحو الاستقلال الرسمي.

وكانت الصين قد وصفت قرار ليتوانيا باستضافة المكتب الدبلوماسي لتايوان بأنه "تدخل في الشؤون الداخلية للصين".


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