وزير خارجية اليمن يطالب المجتمع الدولي بالضغط على إيران لوقف تدخلاتها بالمنطقة

طالب وزير الخارجية اليمني أحمد المبارك، المجتمع الدولي بضرورة الضغط على إيران لوقف تدخلاتها في اليمن وزعزعة الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط.

وقال المبارك - خلال مؤتمر الأمن الاقليمي بالعاصمة البحرينية (حوار المنامة)، حسبما أفادت القناة "اليمنية الإخبارية"، اليوم الأحد - إن الشرق الأوسط لا يجب أن يكون عرضة للتحكم من قبل الميليشيات، مشددا على ضرورة التعامل بمرونة من كافة الأطراف مع المبادرات التي تسعى لتحقيق السلام في اليمن بما لا يتعارض مع مقررات مجلس والمبادرة الخليجية.

وأضاف وزير الخارجية اليمني، أن السفينة "صافر" التي استولت عليها الميليشيات الحوثية في البحر الأحمر تمثل خطرا كارثيا على البيئة، حيث أنها معرضة إلى تسرب مليون برميل من النفط في البحر مما يؤدي إلى تدمير الحياة البحرية لليمن، مطالبا المجتمع الدولي بالتوصل إلى حل للإفراج عن هذه السفينة.