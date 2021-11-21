 دروجبا: أبوتريكة هو زيدان الإفريقي.. والحضري كان بإمكانه اللعب حتى 70 عاما - بوابة الشروق
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دروجبا: أبوتريكة هو زيدان الإفريقي.. والحضري كان بإمكانه اللعب حتى 70 عاما

شريف أبوحمد
نشر في: الأحد 21 نوفمبر 2021 - 3:11 ص | آخر تحديث: الأحد 21 نوفمبر 2021 - 3:11 ص

أشاد الإيفواري ديديه دروجبا نجم تشيلسي السابق، بموهبة محمد أبوتريكة لاعب منتخب مصر والأهلي سابقا، كما أوضح إن عصام الحضري حارس الفراعنة السابق يعد من لاعبي جيله ومن أفضل الحارس على مر القارة الأفريقية.

وقال دروجبا خلال حوار له مع قناة المحور عن أي لاعب من لاعبي الجيل الذهبي لمصر كان يمكنه النجاح في أوروبا:"بالنسبة لي سأختار أبو تريكة، إنه زين الدين زيدان الإفريقي، كان من ضمن الأفضل ولو اتيحت له الفرصة للانتقال لفريق كبير كان سيكون هذا أفضل بالنسبة له، لاعب مثله كان سيحقق النجاح هناك".

وسأل ميدو مقدم البرنامج، دروجبا عن عصام الحضري الذي كان يتعملق ضده في مباريات مصر وكوت ديفوار، ورد مازخا: "لماذا تريد أن تجرح مشاعري؟".

وأضاف:" "الحضري ليس ههو فقط من يستحق اللعب في أوروبا من الجيل السابق، أكثر من لاعب من هذا الجيل في منتخب مصر، للمستويات القوية التي يظهر بها".

وأتم ضاحكا:"الحضري كان يمكنه اللعب حتى 70 عاما وكان يتصدى للكرات وضربات الجزاء والفرص الصعبة".


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