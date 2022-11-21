نشر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي مقاطع فيديو، عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، لضحايا الزلزال الذي وقع في إندونيسيا الذين وثقوا آثار الزلزال المدمر.

ونقل موقع سكاي نيوز عربية عن وكالة فرانس برس ارتفاع عدد قتلى الزلزال العنيف الذي ضرب جزيرة جاوة الغربية في أرخبيل إندونيسيا، اليوم الإثنين، إلى 56 قتيلا على الأقل، حسبما قال مسؤول محلي.

وتسبب الزلزال، الذي بلغت قوته 5.6 درجة بحسب مقياس ريختر، في إصابة ما يزيد على 700 شخص، فيما تحاول فرق الإنقاذ الوصول لناجين محاصرين تحت الأنقاض في وقت لا تزال فيه المنطقة تشهد هزات ارتدادية.

وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" سابقا ونقلا عن مسؤولين حكوميين، أن عدد القتلى ارتفع من 14 إلى 46 خلال أقل من ساعة واحدة.

وقع الزلزال في مدينة سيانجور في جزيرة جاوا في إندونيسيا

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زلزال في سيانجور جاوة الغربية في إندونيسيا



قرية مانجنكيرتا في منطقة سيانجور

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وقالت منصة "كومباران" الإخبارية الإندونسية، عبر صفحتها على موقع تويتر: "كان مركز الزلزال الذي بلغت قوته 5.6 درجة في سيانجور بجاوة الغربية، وتسبب الزلزال في تدمير المباني في بونشاك سيانجور بعد أن هزها الزلزال، فيما شعر سكان جاكرتا وديبوك وبيكاسي وبوجور بالزلزال".

وأوضح المجلس الوطني الإندونيسي لإدارة الكوارث، وهو هيئة حكومية إندونيسية، في تغريدة عبر تويتر: "حتى الآن، تلقى مركز مراقبة العمليات (Pusdalops)، التابع للمجلس الوطني الإندونيسي لإدارة الكوارث، بعض المعلومات من عدة مناطق"، وذكرت وكالة سيانجور ريجنسي الإقليمية لإدارة الكوارث (BPBD) أنه بالإضافة إلى عدد القتلى، فقد أصيب أربعة من السكان.

انهارت عدة منازل وأصيبت بأضرار



