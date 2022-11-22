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قتال عنيف بين القوات الروسية والأوكرانية في دونباس

كييف (د ب أ)
نشر في: الإثنين 21 نوفمبر 2022 - 11:21 م | آخر تحديث: الإثنين 21 نوفمبر 2022 - 11:21 م

أفادت تقارير عسكرية أوكرانية، اليوم الاثنين، بأن القوات الأوكرانية والروسية تخوض قتالا عنيفا في منطقة دونباس الصناعية شرقي أوكرانيا.

ووفقا لكييف، تركز روسيا في هجماتها على مدينتي أفدييفكا وباخموت في منطقة دونيتسك.

كما قالت كييف أيضا إن القوات الروسية "تدافع بقوة" مستخدمة الدبابات وقذائف الهاون والمدفعية ضد هجمات الأوكرانيين في كوبيانسك وليمان ونوفوبافليفكا وزابوريتشيا.

ووفقا للتقارير الرسمية، تعمل القوات الروسية على تعزيز خطوطها الدفاعية في جنوب أوكرانيا.

ومع ذلك، هناك أيضا تقارير غير رسمية تفيد بأن هذه الخطوط تتعرض لقصف مدفعي أوكراني كثيف.

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