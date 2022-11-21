ستولتنبرج يحذر من ضعف الدعم لأوكرانيا

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حذر أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، اليوم الاثنين، من تراجع الالتزام تجاه أوكرانيا.

وقال ستولتنبرج للنواب من دول الناتو الذين تجمعوا في مدريد، إنه كان يعلم أن دعم أوكرانيا سوف يكون له ثمن وأن الكثير من الأشخاص يعانون من ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء.

وأضاف "ولكن الثمن الذي ندفعه بوصفنا حلفاء الناتو يقاس بالمال بينما يدفع الأوكرانيون الثمن بالدم. وإذا ما سمحنا (للرئيس الروسي فلاديمير) بوتين بالفوز، فسوف نضطر جميعنا لدفع ثمن أعلى بكثير".

وقال ستولتنبرج "الأنظمة السلطوية حول العالم سوف تتعلم أنه يمكنهم الحصول على ما يريدون بالقوة الوحشية".

وتابع "سوف يكون لهذا عواقب مباشرة على أمننا. وسوف يجعل العالم أكثر خطورة ويجعلنا أكثر ضعفا".

وقال "يجب أن نكون مستعدين لدعم أوكرانيا على المدى الطويل".

وكان ستولتنبرج يتحدث أمام الجمعية البرلمانية للناتو حيث يناقش 269 برلمانيا من 30 دولة عضوا بالحلف قضايا السياسة الأمنية والدفاعية.