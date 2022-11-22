مجلس الوزراء الفلسطيني يقرر إنشاء هيئة وطنية للأمن السيبراني

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قرر مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الاثنين، إنشاء "الهيئة الوطنية للأمن السيبراني" وتكليف فريق حكومي لإعداد مسودات التشريعات والإجراءات اللازمة.

وصادق المجلس، خلال اجتماعه الأسبوعي، على عدد من المشاريع البنية التحتية في قطاعات الداخلية والصحة والحكم المحلي، مخصصًا عددًا من قطع الأراضي الحكومية لصالح هيئات محلية في عدّة مناطق.

وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء الفلسطيني أن المجلس أحال عددًا من مُنتسبي قوى الأمن للتقاعد المُبكر بناءً على طلبهم.

والأمن السيبراني هو عملية لحماية الأنظمة والبيانات والاتصالات والشبكات الموجودة والمتصلة بالإنترنت ضد الهجمات الرقمية "السيبرانية".

وبوسع "الهجمات السيبرانية"، اختراق حاسوب شخصي أو شبكة أو نظام كامل وهو ما يتيح للقراصنة إمكانية تدمير البنية التحتية لدول بأكملها.