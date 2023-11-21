إصابة طفلين وشاب برصاص الاحتلال في ثالث اقتحام لمخيم بلاطة خلال 24 ساعة

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أصيب اليوم الثلاثاء، طفلان وشاب، برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، قوله إن طواقم الإسعاف نقلت طفلين يبلغان من العمر (14 عاما) و(17 عاما) أصيبا برصاص الاحتلال الحي بمنطقة اليد، والصدر، وشاب (30 عاما) في الفخد، خلال اقتحام مخيم بلاطة.

واقتحمت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية، مخيم بلاطة، وانتشرت في شوارعه، قبل أن تحاصر منزلا.

وهذه هي المرة الثالثة التي يقتحم فيها الاحتلال مخيم بلاطة خلال 24 ساعة.