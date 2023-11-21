ملخص عمليات حزب الله ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية

نشر "حزب الله" اللبناني في بيان له، ملخص العمليات ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية.

وجاء في البيان: "في القطاع الشرقي، الساعة 6:40 استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة، وفي الساعة 11:30 استهداف تجمّع مشاة لجيش العدو الإسرائيلي في مثلث الطيحات بالصواريخ والقذائف المدفعية وتحقيق إصابات مباشرة، والساعة 13:10 مهاجمة مراكز تجمّع جنود العدو الإسرائيلي غرب كريات شمونة بواسطة ثلاث مسيّرات هجومية إنقضاضية وتحقيق إصابات مباشرة، والساعة 13:15 استهداف مراكز تجمّع وانتشار جنود العدو الإسرائيلي غرب كريات شمونة بالقذائف المدفعية وتحقيق إصابات مباشرة".

وتابع البيان: "في القطاع الغربي، الساعة 8:00 استهداف ثكنة بيرانيت مركز قيادة الفرقة 91 في جيش العدو الإسرائيلي بصاروخَي بركان من العيار الثقيل وإصابتها إصابة مباشرة، والساعة 8:20 مهاجمة ثكنة بيرانيت مركز قيادة الفرقة 91 في جيش العدو الإسرائيلي مجدّدًا بصاروخَي بركان، والساعة 10:15 استهداف تجمّع مشاة لجيش العدو الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بالقذائف المدفعية وتحقيق إصابات مباشرة، والساعة 10:30 استهداف قوّة مشاة إسرائيلية في تلّة الكرنتينا قرب موقع حدب يارون بالأسلحة المناسبة".

وفي وقت سابق، أعلن "حزب الله" اللبناني، أنه استهدف قوة مشاة إسرائيلية قرب موقع حدب يارون وثكنة برانيت، وقد رد الجيش الإسرائيلي بقصف أطراف منطقة اللبونة وعمق بلدة عيتا الشعب.

وفي السياق، قالت مراسلة RT إن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف أطراف منطقة اللبونة، وبلدات ‎علما الشعب و‎الناقورة و طيرحرفا في القطاع الغربي، وأطراف بلدة يارون ‌وعمق بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط.