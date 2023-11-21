المغرب تستهل مشوارها في تصفيات المونديال بالفوز على تنزانيا

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استهل منتخب المغرب مشواره في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك، بالفوز على مضيفه التنزاني 2 /صفر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها فازت النيجر على ضيفتها زامبيا 2 /1.

وألغيت المباراة الأولى لمنتخب المغرب أمام اريتريا في الجولة الأولى ، وبالتالي خاض أسود الأطلس مباراتهما الأولى في التصفيات اليوم.

وكانت الفرصة سانحة أمام منتخب المغرب لافتتاح التسجيل مبكرا عندما حصل على ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة، لكن أشرف حكيمي اهدرها.

وتقدم حكيم زيياش بهدف لأسود الأطلس في الدقيقة 28 ثم جاء الهدف الثاني بنيران صديقة وأحرزه باكاري موامنييتو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 53.

وفي المباراة الأخرى، تقدم أمادو موتاري وبوباكار جبريل جومي بهدفين للنيجر في الدقيقتين السادسة و28 ثم رد باتسون داكا بهدف لزامبيا في الدقيقة 50.

وتقتسم منتخبات المغرب والنيجر وزامبيا وتنزانيا الصدارة برصيد ثلاث نقاط لكل منها.