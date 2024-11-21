قبيل إجراء مزيد من من المفاوضات المشتركة في فولكس فاجن، طالبت نقابة عمال المعادن في ألمانيا "آي جي ميتال" ومجلس العاملين في شركة السيارات الألمانية العملاقة، بالتوصل إلى اتفاق قبل حلول عيد الميلاد (الكريسماس).

يشار إلى أن فولكس فاجن، وهي أكبر شركة لتصنيع السيارات في أوروبا، تعاني من أزمة عميقة، وهددت الإدارة بإغلاق محتمل للمصانع وتسريح أعداد كبيرة من العاملين، في محاولة لخفض التكاليف.

وقال مدير المنطقة في نقابة عمال المعادن، تورستن جروجر، قبل بدء المحادثات بمدينة فولفسبورج، اليوم الخميس: "نتوقع أن تبدأ فولكس فاجن معنا اليوم هذا المسار من أجل حل بناء، وأن تدخل عملية تفاوض الآن".

وفي سياق متصل، قالت رئيسة مجلس العمال، دانييلا كافالو: "نريد تبديد هذا الغموض في أقرب وقت ممكن، وإبلاغ زملائنا قبل حلول عيد الميلاد بشأن كيفية استمرار الأمور في فولكس فاجن".