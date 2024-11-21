بوريل: دول الاتحاد الأوروبي ملزمة بقرار اعتقال نتنياهو وجالانت

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أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل، أن دول الاتحاد الأوروبي جميعها ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية المتعلق بأوامر الاعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو، ووزير الدفاع جالانت.

وقال بوريل، خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنيين أيمن الصفدي، اليوم الخميس، إن دول الاتحاد الأوروبي كافة هي أعضاء في المحكمة، وبالتالي فإن قراراتها ملزمة لهم.

وأشار إلى أن «القرار هو للمحكمة وعلى الدول الأعضاء تنفيذ قراراتها»، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «عمون».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب المقال يوآف جالانت، بخصوص جرائم حرب في غزة.

وقالت المحكمة إن هناك «أسبابا منطقية» للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت ارتكبا جرائم.

وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري.

كما أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق قائد كتائب القسام محمد الضيف.