الشرطة الفنلندية تحتجز 5 أشخاص مشتبه فيهم على خلفية عنف في نيجيريا

قالت الشرطة الفنلندية، اليوم الخميس، إنها احتجزت 5 مشتبه فيهم على خلفية أعمال عنف مميتة في جنوب شرق نيجيريا، وتسعى للحصول على أمر قضائي لتمديد احتجازهم.

ولم تحدد الشرطة هوية المشتبه فيهم، واكتفت بالقول إن مواطنا فنلنديا ولد في ثمانينيات القرن الماضي، قيد التحقيق الجنائي.

غير أن سيمون إكبا، وهو نيجيري على صلة بحركة بيافر الانفصالية، يعيش في لاهتي حيث سوف تدرس محكمة مقاطعة بايجات - هات طلبا من مكتب التحقيقات الوطني الفنلندي لإبقاء المشتبه بهم في الحجز.

يشار إلى أن إكبا هو أحد قادة المنظمة الانفصالية "السكان الإصليون في بيافرا" التي تطالب بإنشاء دولة بيافرا المستقلة عن جنوب شرق نيجيريا المضطرب.

وقال كبير المفتشين المحقق أوتو هيلتونين في بيان: "تشتبه الشرطة في أن الرجل (قيد التحقيق) كثف جهوده من فنلندا بطريقة أسفرت عن عنف ضد المدنيين والسلطات الحكومية وعن جرائم أخرى في جنوب شرق نيجيريا".

وتعود الحركة الانفصالية في جنوب شرق نيجيريا إلى ستينيات القرن الماضي، عندما خاضت جمهورية بيافرا قصيرة العمر حربا أهلية باءت بالفشل والتي امتدت من 1967 إلى 1970 لتصبح مستقلة عن نيجيريا.

وتوفي ما يقدر بمليون شخص في الصراع وأغلبهم من الجوع.