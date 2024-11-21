أميرال أمريكي: قوات الردع الاستراتيجي الأمريكية جاهزة لتنفيذ الأوامر

أكد الأميرال توماس بوكانان، مدير مديرية التخطيط والسياسات في القيادة الاستراتيجية الأمريكية، أن قوات الردع الاستراتيجي الأمريكية جاهزة لتنفيذ الأوامر.



وقال الأميرال في كلمة أمام مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، يوم الأربعاء، إن "الغواصات تواصل رحلاتها البحرية والصواريخ البالستية العابرة للقارات لا تزال في حالة التأهب والقاذفات تستمر بالخضوع للصيانة التقنية، وبالتالي فإن قواتنا النووية جاهزة".



وأكد كذلك أن القوات الاستراتيجية مستعدة لانتقال السلطة في الولايات المتحدة بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف الأميرال أن "القيادة الاستراتيجية لا تزال مستعدة للعمل مع زعمائنا الجدد ومن سيتم تعيينهم في وزارة الدفاع لتكون هناك الرقابة المدنية على الجيش".

يذكر أن الإدارة الجديدة ستتولى مهامها في الولايات المتحدة بعد تنصيب دونالد ترامب رئيسا جديدا للبلاد في 20 يناير المقبل.