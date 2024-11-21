أميرال أمريكي: يجب الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي بعد استخدام السلاح النووي

تحدث الأميرال توماس بوكانان، مدير مديرية التخطيط والسياسات في القيادة الاستراتيجية الأمريكية، عن ضرورة الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي في حال الدخول في تبادل الضربات النووية.



وقال الأميرال في كلمة أمام مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، يوم الأربعاء: "عندما نتحدث عن الوسائل غير النووية والنووية، فإننا لا نريد بالطبع القيام بتبادل الضربات".



وتابع: "وأعتقد أن الجميع سيتفقون على أنه اذا اضطررنا للقيام بتبادل الضربات، فإننا نريد القيام بذلك بشروط مقبولة إلى أكبر حد ممكن بالنسبة للولايات المتحدة".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لا تريد أن تكون في الوضع الذي سيكون عقب تبادل الضربات النووية.

وأوضح أن الظروف المقبولة إلى أكبر حد هي تلك التي ستسمح للولايات المتحدة "بالحفاظ على الموقع الرائد في العالم"، مشيرا إلى أن ذلك يعني الحفاظ على احتياطي من الأسلحة الاستراتيجية.

وأضاف: "علينا أن نمتلك القدرات الاحتياطية. فأنتم لن تنفقوا كافة مواردكم على الانتصار، صحيح؟ لأنه في هذه الحال لن تكون عندكم قدرات للردع".

ويأتي ذلك على خلفية إدخال روسيا تعديلات على عقيدتها النووية، تحدد الظروف التي يمكن لروسيا فيها استخدام السلاح النووي.