وزير خارجية هولندا: سنعتقل نتنياهو إذا دخل أراضي بلادنا

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أكد وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، احترام بلاده لقرار المحكمة الجنائية الدولية، بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام هولندية، اليوم الخميس، قال فيلدكامب، إن السلطات ستعتقل نتنياهو، إذا دخل الأراضي الهولندية.

وأشار إلى أن بلاده لن تجري اتصالات «غير أساسية» مع نتنياهو، موضحًا أن الأمر ينطبق كذلك على وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، وقائد كتائب القسام محمد الضيف.

وأوضح أن بلاده تتعاون بشكل كامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وملتزمة بتنفيذ نظام روما الأساسي بنسبة 100%.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب المقال يوآف جالانت، بخصوص جرائم حرب في غزة.

وقالت المحكمة إن هناك «أسبابا منطقية» للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت ارتكبا جرائم.

وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري.

كما أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق قائد كتائب القسام محمد الضيف.