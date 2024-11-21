السوداني يدعو الى تأمين جميع متطلبات صيانة الحدود العراقية مع دول الجوار وتأمينها

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دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة اليوم الخميس، إلى تأمين جميع متطلبات صيانة الحدود العراقية مع دول الجوار في ظل الظروف الأمنية المعقدة إقليمياً وتداعيات استمرار العدوان الصهيوني على غزّة ولبنان وسوريا.

وحذر السوداني، خلال زيارته إلى مقرّ قيادة قوات الحدود في بغداد من "مساعي الكيان الصهيوني بتوسيع العدوان بالمنطقة، وهو ما يمثل أهم مكامن الخطر لتهديد أمن العراق واستقراره"، حسبما أفاد بيان للحكومة العراقية.

وأكد السوداني" أن العمل الفني والإداري لقوات الحدود، وإشغال المخافر، ونصب الأبراج والكاميرات والموانع قد بلغ أفضل مستوياته مقارنةً بالسنوات الماضية، ويعدّ تميّزاً إزاء التحديات الأمنية بمختلف أنواعها".

وطالب السوداني الجهات المختصة بالعمل على "تزويد قوات الحدود بالأسلحة الحديثة ومواصلة العمل لضمان أمن جميع الحدود، ومكافحة المخدرات والجريمة العابرة للحدود، وكل أشكال التجاوزات التي تضرّ بأمن وسيادة العراق" .