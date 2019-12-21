مطار مرسي علم يستقبل بابا نويل قادما من بلجيكا للاحتفال برأس السنة 2020

وصل، اليوم السبت، إلى مطار مرسي علم الدولي بابا نويل قادمًا من بلجيكا للاحتفال بأعياد الكريسمساس مع السائحين الأوربيين بمرسي علم، الذين يتوافدون بأعداد كبيرة إلى المنطقه خلال هذا التوقيت من كل عام، حيث يعد العام الجاري الثالث لاستقبال بابا نويل إلى مرسي علم.

وأعدت إدارة مطار مرسي علم احتفالية لاستقبال بابا نويل عند وصوله للمطار بمشاركة السائحين الأوربيون الذين فوجئوا بوجود بابا نويل، وأبدوا سعادة كبيرة بوجوده، والتقطوا الصور التذكارية معه.

كما وزع بابا نويل الهدايا على السائحين الأجانب وسط فرحة غامرة للركاب وسط الزينات وشجرة عيد الميلاد التي أعدتهم إدارة المطار خصيصا لهذه المناسبه.