ترامب يقبل دعوة «بيلوسي» لإلقاءخطاب الاتحاد في 4 فبراير

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أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل دعوة رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، لإلقاء خطابه بشأن حالة الاتحاد في 4 فبراير المقبل، حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز عربية"، اليوم السبت.

وتأتي الدعوة لإلقاء الخطاب السنوي في الكونجرس في لحظة سياسية صاخبة، مع اتهام ترامب بإساءة استخدام السلطة وإعاقة عمل الكونجرس، وهو يواجه الآن محاكمة في مجلس الشيوخ، من شبه المؤكد أنها ستنتهي بتبرئته.

ويتوقع أن تكون المواجهة نارية بين ترامب وبيلوسي، المرأة التي أطلقت التحقيق الرسمي بحقه، والذي انتهى إلى اتهامه.

وأرسلت بيلوسي خطابا لترامب قالت فيه: "بروح احترام دستورنا، ادعوك لإلقاء خطابك حول حالة الاتحاد أمام جلسة مشتركة للكونجرس الثلاثاء 4 فبراير 2020".

وقبل ترامب "دعوة رئيسة مجلس النواب"، وفق ما نقلت "فرانس برس" عن المتحدث باسم البيت الأبيض، هوجان جيدلي.

وتتألف رسالة بيلوسي من 3 فقرات تشدد على مبدأ فصل السلطات التي يؤكد عليها الدستور الأمريكي.

وسيلقي ترامب الخطاب في مجلس النواب، في نفس الغرفة التشريعية التي أحالته -الأربعاء الماضي- إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ.

وخلال خطاب حالة الاتحاد عام 2019، بدت بيلوسي وكأنها تسخر من ترامب من خلال تصفيقها بطريقة مبالغ بها تحولت إلى مادة للتهكم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وساءت العلاقة بينهما أكثر منذ ذلك الحين.

وعشية إحالته إلى المحاكمة كتب ترامب رسالة غاضبة من 6 صفحات إلى رئيسة مجلس النواب متهما إياها بـ"شن حرب مفتوحة على الديمقراطية الأمريكية".