وفاة السفير الإيراني لدى جماعة الحوثي باليمن متأثرا بإصابته بكورونا

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن وفاة السفير الإيراني لدى حكومة الإنقاذ الوطني (جماعة الحوثي) في اليمن، حسن إيرلو، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وذكرت الوكالة الإيرانية للأنباء (إرنا)، نقلا عن دائرة الإعلام في وزارة الخارجية: "أن حسن إيرلو، الذي كان يعاني من أعراض الأسلحة الكیمياویة الذي تعرض له خلال الحرب المفروضة، أصيب بمرض كورونا في مكان مهمته، وللأسف عاد إلى البلاد في ظروف غير مواتية بسبب التعاون المتأخر لبعض الدول".

وأضاف بيان وزارة الخارجية: "واستشهد إيرلو، فجر اليوم الثلاثاء، رغم كل الإجراءات العلاجية".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية "سعيد خطيب زاده"، أعلن السبت الماضي، عن إصابة السفير حسن إيرلو بفيروس كورونا، قائلا: "نظرا لضرورة توفير الرعاية الطبية العاجلة له، فقد قامت وزارة الخارجية ببعض الاتصالات والمشاورات اللازمة مع عدد من دول المنطقة، وبالتالي توفّرت الظروف المبدئية اللازمة لنقل السفير الإيراني إلى البلاد".