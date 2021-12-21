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عرضت فضائية «الغد» مقطع فيديو يرصد انفجارات في مطار صنعاء، وذلك على خلفية إعلان التحالف العربي بقيادة السعودية عن توجيه ضربات جوية لمواقع محددة في مطار صنعاء الدولي بالعاصمة اليمنية، استجابة للتهديد واستخدام المطار لإطلاق هجمات عابرة للحدود.

