عرضت فضائية «الغد» مقطع فيديو يرصد انفجارات في مطار صنعاء، وذلك على خلفية إعلان التحالف العربي بقيادة السعودية عن توجيه ضربات جوية لمواقع محددة في مطار صنعاء الدولي بالعاصمة اليمنية، استجابة للتهديد واستخدام المطار لإطلاق هجمات عابرة للحدود.
وقال التحالف، بحسب قناة «الإخبارية» السعودية، إنه وجه ضربات جوية دقيقة ومحدودة ضد أهداف عسكرية مشروعة في مطار صنعاء، مضيفًا: «أسقطنا الحماية عن مواقع محددة في مطار صنعاء بما يتوافق مع القانون الدولي والإنساني».
وقبل إعلانه عن قصف مواقع في مطار صنعاء بوقت قصير، دعا التحالف العربي المنظمات الدولية والإنسانية العاملة في مناطق سيطرة جماعة (الحوثيين) اليمنية، إلى إخلاء مطار صنعاء الدولي الذي تديره الجماعة، فوراً.
وقال التحالف، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية «واس»: «نطلب من المدنيين بمطار صنعاء الدولي والمنظمات الأممية والإنسانية إخلاء المطار حالاً"، مضيفا "اتخذنا إجراءات قانونية للتعامل مع التهديد عملياتياً».
وتعرض مطار صنعاء الدولي منذ انطلاق عمليات التحالف العربي، في 26 مارس 2015، إلى غارات جوية متكررة أدت إلى خروجه من الخدمة، في ظل اتهامات التحالف لجماعة "أنصار الله" باستخدام مرافقه لأغراض عسكرية.