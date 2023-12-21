كتائب القسام تشتبك مع جنود الاحتلال وسط غزة بالأسلحة الرشاشة وتؤكد مقتل وإصابة عدد منهم

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القسام: استهداف قوة إسرائيلية متحصنة داخل مبنى بمنطقة المغراقة وسط غزة بقذيفة TBG مضادة للتحصينات



قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، إن عناصرها تمكنوا من استهداف مجموعة من جنود الاحتلال قرب دبابة إسرائيلية في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة، بقذيفة مضادة للأفراد.

وأضافت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الخميس، أن «عناصرها اشتبكوا بعد ذلك مع المجموعة بالأسلحة الرشاشة، وأوقعتهم بين قتيل وجريح».

وذكرت أن «عناصرها تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية متحصنة داخل مبنى في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة بقذيفة (TBG) مضادة للتحصينات».

وفي سياق متصل، أوضحت أن عناصرها دكوا تجمعات لقوات الاحتلال المتوغلة في محاور مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

كما أفادت بقصف تل أبيب برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين، فضلًا عن قصف مستوطنة «حوليت» بمنظومة الصواريخ «رجوم» قصيرة المدى من عيار 114 ملم.