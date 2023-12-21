وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر الحوثيين من شن مزيد من الهجمات على السفن بالبحر الأحمر

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن من شن المزيد من الهجمات على السفن التي تعبر البحر الأحمر.

وقال جالانت اليوم الأربعاء خلال زيارة للبحرية بالقرب من مدينة إيلات الإسرائيلية على ساحل البحر الأحمر "لن نتسامح مع التهديدات ضد دولة إسرائيل".

وقال "إذا واصلوا استفزازنا، أو حاولوا مهاجمة إيلات بصواريخ أو بأي وسائل أخرى، سنعرف ماذا نفعل. نحن نستعد- القوات هنا مستعدة لأي مهمة وأي أمر، دولة إسرائيل، من خلال البحرية والقوة الجوية، سوف تعرف كيف تدافع عن نفسها".

وهاجم المتمردون الحوثيون في اليمن إسرائيل عدة مرات بمسيرات وصواريخ منذ بدء الحرب في قطاع غزة. كما هاجموا سفنا في البحر الأحمر لمنعها من الإبحار إلى إسرائيل.

وقال جالانت إن التهديدات للملاحة في مضيق باب المندب تشكل تهديدا ليس فقط لإسرائيل "ولكن أيضا لحرية الملاحة الدولية في مياه تابعة لكل الدول".

وأعرب وزير الدفاع الإسرائيلي عن شكره للولايات المتحدة لقيادة جهود دولية تستهدف تأمين البحر الأحمر ضد تهديد الحوثيين.

جاءت الجهود الأمريكية بعدما أعلنت عدة شركات كبري للشحن البحري تجنب البحر الأحمر ومن ثم قناة السويس بسبب هجمات الحوثيون على السفن.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء،هدد زعيم الحوثيين عبدالملك بدرالدين الحوثي، باستهداف البوارج والمصالح الأمريكية في البحر الأحمر، إذا نفذت واشنطن أي استهداف باليمن.

وأعلن الحوثيون عن استهداف السفن الإسرائيلية وايلات تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لحرب أعلنتها إسرائيل عليه، بعدما شنت حماس هجوما على الدولة العبرية في السابع من شهر أكتوبر الماضي.