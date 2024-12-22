سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت القيادة العامة في سوريا، اليوم السبت، تعيين مرهف أبو قصرة، المعروف باسم أبو الحسن الحموي، وزيراً للدفاع في الحكومة السورية المؤقتة.

وجاء تكليف أبو قصرة عقب اجتماع القائد العام للعمليات أحمد الشرع مع قادة الفصائل المسلحة.

وأبو قصرة من مواليد مدينة حلفايا بريف حماة، وحائز على البكالوريوس في الهندسة الزراعية، وأحد القياديين البارزين في هيئة تحرير الشام.

وقالت القيادة العامة إن أحمد الشرع ناقش في لقائه مع الفصائل العسكرية السورية شكل المؤسسة العسكرية الجديدة.

وصرح الشرع بأن الفصائل العسكرية ستدمج بمؤسسة واحدة بإدارة وزارة الدفاع في الجيش الجديد.

وكانت القيادة العامة الجديدة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم تكليف أسعد حسن الشيباني بحقيبة وزارة الخارجية في الحكومة السورية الجديدة.