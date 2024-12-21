نجم برشلونة السابق: مبابي سينجح والريال الأفضل في العالم

أكد البرازيلي ريفالدو، نجم برشلونة وميلان السابق، أن الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، مر ببداية صعبة مع الميرنجي، لكنه سيبقى صفقة ناجحة للفريق.

وقال ريفالدو، في تصريحات لصحيفة "سبورت" الكتالونية: "مبابي واجه بداية صعبة، لكنني قلت دائمًا إنه سيكون لاعبًا ناجحًا في مدريد، وهدافًا وشخصية بارزة".

وأضاف: "لديه الموهبة ليكون أفضل لاعب في العالم، وهو في أفضل نادٍ في العالم من حيث الألقاب والتاريخ".

وتابع: "التكيف يستغرق بعض الوقت، لكنني متأكد من أنه سيكون لاعبًا رئيسيًا ومرشحًا رائعًا للكرة الذهبية في المستقبل".

وسجل النجم الوافد من باريس سان جيرمان، إجمالي 12 هدفًا وصنع هدفين في 22 مباراة مع ريال مدريد.

وعن فوز فينيسيوس بجائزة "الأفضل" من فيفا، قال ريفالدو: "يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية لعامه المثالي في عام 2024، لكن عليك احترام من فاز، في هذه الحالة رودري، الذي فعل ذلك أيضًا بمجهوده الخاص".

وتابع "ما خيب أملي هو معرفة أن أكثر من 60 مدربًا لم يدرجوا فينيسيوس بين أفضل 3 لاعبين، وهو أمر مخيب للآمال بشكل لا يصدق".

وختم: "خاض فينيسيوس عامًا غير عادي، حيث برز في دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، واستحق الكرة الذهبية.. حقيقة أنه كان خارج منصة الأفضل تُظهر أن بعض المصوتين ليست لديهم معايير واضحة، على الأقل تمنح جائزة ذا بيست تقديرًا عادلًا لموسمه".