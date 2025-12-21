ذكرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن عدد الرسائل الغذائية المصدرة خلال الإسبوع الماضي بلغ 5000 رسالة غذائية بكمية تقدر بـ 192 ألف طن، صادرة عن 1400 شركة مصدرة، وشملت هذه الرسائل ما يقرب من 672 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت ثمارًا وفواكه، خضراوات ودرنات، دقيقًا ومنتجات من الحبوب، محضرات من الخضر والفاكهة ومنتجات غذائية متنوعة.

وأوضحت الهيئة ، في تقريرها الأسبوعي الـ 47 لعام 2025، عن الفترة من 13 حتي 19 ديسمبر الحالي، أن البطاطا الحلوة تصدرت قائمة الخضراوات المصرية المصدرة خلال الأسبوع الماضي ، بإجمالي 10 آلاف طن، تلاها الفاصوليا بأنواعها بكمية بلغت 7 آلاف طن، ثم خضراوات مشكلة مجمدة بكمية بلغت 5 آلاف طن ليصل إجمالي أصناف الخضراوات المصدرة إلى 32 صنفًا بإجمالي 37 ألف طن.

وأضافت أن الموالح تصدرت قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا، بإجمالي 26 ألف طن، تلتها الفراولة بنحو 10 آلاف طن، ثم التمور بمختلف أنواعها بإجمالي 6 آلاف طن، ليصل إجمالي أصناف الفواكه المصدرة إلى 34 صنفًا بكمية بلغت 50 ألف طن، مشيرة إلى أن هذه الصادرات توزعت على عدد كبير من الأسواق الدولية، حيث جاءت السعودية، اليمن، إسبانيا، روسيا ولبنان ضمن أبرز الدول المستوردة للصادرات المصرية من إجمالي 177 دولة مستوردة خلال الأسبوع.



وأوضحت أن ميناء القاهرة الجوي احتل المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 1044 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 950 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 650 رسالة.

وأشارت إلى أن عدد الرسائل الغذائية الواردة بلغ 1902 رسالة، بإجمالي كمية تُقدّر بــ 470 ألف طن، مستوردة من قِبل 786 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، السكر الخام وفول الصويا، فيما تصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من البرازيل، أمريكا، فرنسا وبلغاريا من بين إجمالي 112 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.

ولفتت إلى أن ميناء الإسكندرية احتل المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 623 رسالة، يليه ميناء القاهرة الجوي في المركز الثاني بـــ 374 رسالة، ثم ميناء السخنة بـ 257 رسالة.

وأضافت الهيئة أنها أصدرت خلال الأسبوع الماضي 1200 شهادة صحية للتصدير، كما تم الإفراج عن 1328 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 535 رسالة، وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 60 رسالة، وفيما يخص نشاط الاستيراد، فقد تم إصدار تراخيص استيراد لــ 105 مستوردين خلال نفس الفترة.