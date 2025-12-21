محافظ الوادي الجديد يلتقي أمين المجلس الأعلى للثقافة لافتتاح الملتقى الثقافي للشباب

التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، يرافقه حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الأحد، الدكتور أشرف العزازي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ لافتتاح الملتقى الثقافي للشباب، بحضور الدكتورة إيمان نجم، رئيس الإدارة المركزية للشئون الأدبية، وابتسام عبد المريد، مدير عام الثقافة بالمحافظة، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.

وأوضح الزملوط، أن فعاليات افتتاح الملتقى الثقافي للشباب بمحافظة الوادي الجديد تنطلق اليوم تحت شعار «واحات الفن والإبداع»، والذي ينظمه المجلس الأعلى للثقافة، ممثلًا في الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات، بالتعاون مع وزارة الثقافة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، وبيت الشعر بالأقصر، خلال الفترة من 21 إلى 25 ديسمبر الجاري، بمشاركة المركز الثقافي الهندي وبيت الشعر بالأقصر، وعدد من المبدعين بالمحافظة.

وأكد محافظ الوادي الجديد، أهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز التواصل بين الثقافات والحضارات المختلفة، وتعميق روابط الانتماء والهوية.

وتشمل فعاليات الملتقى أمسيات فنية وشعرية، ومعارض للفنون التشكيلية والحرفية والتراثية، بمشاركة الحاصلين على منح تفرغ من وزارة الثقافة، والمواهب الإبداعية من أبناء الواحات الداخلة والخارجة، إلى جانب تنفيذ عدد من الفعاليات والأنشطة الثقافية، بمشاركة 18 شاعرًا وشاعرة، و24 فنانًا تشكيليًا وفنانة من أبناء الواحات الداخلة والخارجة.

وتقام الفعاليات في عدة أماكن، من بينها منطقة هيبس بالواحات الخارجة، وقاعات الهيئة العامة لقصور الثقافة.

ويتنوع البرنامج بين أمسيات شعرية، ومعارض فنية للفنون التراثية والمشغولات اليدوية والفنون التشكيلية، إلى جانب عروض فنية يقدمها المركز الثقافي الهندي، وافتتاح معرض الفنون، وتقديم أحدث إصدارات المجلس الأعلى للثقافة، مهداه من المجلس إلى أبناء محافظة الوادي الجديد، فضلًا عن تكريم المبدعين من أبناء الوادي.

كما تُقام على هامش الملتقى عروض فنية هندية يقدمها المركز الثقافي الهندي في مختلف ميادين مدينة الخارجة.