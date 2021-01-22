حبس الأب المتهم بقتل طفلته خنقًا بإيشارب لشكه بسلوكها في الإسكندرية

قررت نيابة ثانٍ المنتزه بإشراف المستشار أشرف المغربي، المحامى العام الأول لنيابة المنتزه الكلية، في الإسكندرية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل نجلته "الطفلة"، وأمرت بتشريح الجثة، واستدعاء والدتها لسؤالها، مع سرعة إفادتها بتحريات المباحث حول الواقعة.

وألقى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثانٍ المنتزه، في الإسكندرية، اليوم الخميس، القبض على شخص يدعى "م.ح.م"؛ لاتهامه بقتل نجلته "ح.م.ح"، 14 عامًا، خنقًا، مستخدمًا إيشارب خاص بها؛ لشكه في سلوكها.

تلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمره، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ المنتزه، يفيد إبلاغه من شرطة النجدة، بمقتل طفلة خنقًا على يد والدها داخل مسكنهما، الكائن في نطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ المنتزه.

وبانتقال الشرطة إلى محل البلاغ، تبين من الفحص الأولي وجود جثة لطفلة، ترتدي كامل ملابسها، وبمناظرتها تبين وجود أثار كدمات وسحجات، وملفوف حول رقبتها إيشارب، ومسجاة على الأرض.

وبسوال الجيران، أفادوا بقيام والد الطفلة بقتلها عن طريق خنقها بالإيشارب، وغادر المنزل هاربًا، مؤكدين أنه يعيش هو ونجلته المقتولة بمفردهما داخل الشقة محل البلاغ، بعد انفصاله عن والدتها، وبسؤال "الأم" أتهمت طليقها بقتل نجلتها.

وبتقنين الاجراءات، تم تتبع خط سير المتهم، وتحديد مكان إختبائه، وضبطه، وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، وأنه قتل نجلته لسوء سلوكها، وإعتيادها ترك المسكن.

تم استدعاء سيارة اسعاف، ونقل الجثة إلى مشرحة الاسعاف في منطقة كوم الدكه، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة رقم 1372 لسنة 2021 إداري ثانٍ المنتزه، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق..