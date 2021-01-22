مستشار وزيرة الصحة: ترتيب الأولوية لتلقي لقاح كورونا تتم آليا من خلال الموقع الإلكتروني

قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل المواطنين لتلقي لقاح كورونا جاهز، موضحًا أن إطلاقه تجريبًا في وقت سابق كان لقياس درجة تفاعل المواطنين معه.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مساء dmc» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء الخميس، أن 10 آلاف مواطن سجلوا على الموقع في الساعة الأولى من البث التجريبي له، مشيرًا إلى أنه سجل عليه قرابة الـ25 ألف مواطن في الثلاث ساعات التي تم إطلاق البث التجريبي بها.

وأوضح أن الإطلاق الرسمي للموقع مرتبط ببدء عملية التطعيمات، مضيفًا أن الموقع عبارة عن منظومة متكاملة بداية من التسجيل وترتيب الأولوية لمتلقي اللقاح وتحديد مواعيد الحتطعيمات آليًا عن طريق الكومبيوتر.

وأكد أن اختيار الأولوية يتم آليًا دون تدخل أي عنصر بشري، وذلك طبقًا لأولوية الحالة المرضية لكل مواطن، ذاكرًا أن الأطقم الطبية والعاملين بمستشفيات العزل الطبي هم الفئة أ في الأطقم الطبية الأولى بتلقي اللقاحات، باعتبارهم خط الدفاع الأول في مواجهة كورونا.

وأشار إلى أن فئات المواطنين ممن يعانون من أمراض مزمنة وأمراض تقلل من قوة الجهاز المناعي وكذلك كبار السن لهم الأولوية في تلقي اللقاحات، لافتًا إلى أن الموقع يتضمن تسجيل المواطن لبياناته الديموغرفية، إضافة إلى تسجيل بيانات خاصة عن الحالة الصحية.

ونوه أن مبادرة «100 مليون صحة» وفرت قاعدة بيانات ضخمة عن الحالة الصحية للمواطنين خاصة ممن يعانون من أمراض مزمنة، مشيرًا إلى أن اللجنة العلمية هي الجهة المنوط بها وضع الأولويات والمعايير التي على أساسها سيختار الكومبيوتر آليًا المواطنين.

وأفاد أنه بعد الانتهاء من التجسيل يصل رسالة نصية للمواطن تأكد تسجيله لبياناته وبها كود خاص به والذي سيتعامل من خلاله في إنهاء إجراءات الحصول على اللقاح.

ولفت إلى أن المواطنين غير القادرين على التسجيل بأنفسهم يستطيعون التواصل مع رقم خدمة العملاء «15335»، فضلًا عن الإعلان عن أماكن تابعة لوزارة الصحة تساعد الناس في التسجيل.

