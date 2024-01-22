هدف لاوتارو في الدقائق الأخيرة يمنح إنتر ميلان لقب السوبر الإيطالي

توج إنتر ميلان بلقب كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه، وذلك عقب فوزه على نابولي 1-0، اليوم الاثنين، في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت على ملعب "أول بارك" بالعاصمة السعودية الرياض.

ونجح إنتر في الحفاظ على لقب السوبر الذي توج به في آخر موسمين، ليؤكد سطوته على المسابقة، ويحقق اللقب 3 مرات متتالية ليصبح الفريق الثاني بعد ميلان الذي نجح في ذلك أعوام 1992 و1993 و1994.

وسجل لاوتارو مارتينيز هدف المباراة الوحيد لإنتر ميلان في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وشهدت المباراة تعرض جيوفاني سيميوني مهاجم نابولي للطرد بعد حصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 60، لدى تدخله القوي على قدم فرانشيسكو أتشيربي مدافع إنتر ميلان.