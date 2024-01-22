العكلوك: لن تفلح إسرائيل وستهزم بقوة الشعب الفلسطيني ودعم الأشقاء

أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، السفير مهند العكلوك، على أنه للمرة الأولى تصف جامعة الدول العربية ما تقوم به إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني بالابادة الجماعية الشاملة.



وأضاف خلال المؤتمر الصحفي أنه "في ظل قرار مجلس الجامعة بشأن تشكيل لجنة مؤقتة مفتوحة العضوية من المندوبين الدائمين والأمانة العامة".



وتابع:" لدراسة إجراءات عربية يمكن القيام بها على المستويات القانونية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية لتفعيل وتنفيذ مضامين هذا القرار، وإصدار تقريرها وتعميمه على الدول الأعضاء خلال أسبوع من تاريخه أنه من المقرر أن يتم العمل على الفور على ذلك و تكثيف الجهود للانتهاء من تشكيل اللجنة خلال أسبوع من الآن".



وأوضح أن "هذه الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، مختلفة عن كل عدوان سابق، لأنها قد تكون الحرب الأخيرة، لذلك أخرجت إسرائيل كل الشر والوحشية والعنصرية والقوة الغاشمة التي لديها محاولةً هزيمة الشعب الفلسطيني مرة وإلى الأبد، والهزيمة لا تلحق بالشعوب الأصلية إلا باضمحلال الشعوب في أرضها أو الرحيل عنها".



وأضاف أن "هذا العدوان هو فرصة إسرائيل الأخيرة، التي لا يفشلها إلا صمود الشعب الفلسطيني في هذا المشهد السريالي الفظيع من الشر المطلق والصمت والخذلان والتشتت، مع أن الصمود ليس شعاراً بل مقومات نصفها مادي ونصفها الآخر عقائدي".



وتابع :"أما هزيمة إسرائيل، والمتمثلة فقط في عدم قدرتها على تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، يعني بداية العدّ التنازلي لعمر الاحتلال الإسرائيلي، وهذا العالم الرسمي، لن يطيقها بعد ذلك"، مشيراً إلى أنه سيكون بذلك قد باع أخلاقه وقيمه وقانونه الدولي في فرصة الانتصار الأخيرة التي منحها لإسرائيل".



وشدد على أنه لن تفلح إسرائيل وستهزم بقوة الشعب الفلسطيني ودعم الأشقاء والأصدقاء وأحرار العالم، وسيحمل من دعم جريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية، عقدة ذلك حتى نهاية الزمن.