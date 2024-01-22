مصادر يمنية: الطيران الأمريكي يشن 4 غارات على مواقع عسكرية في صنعاء

أفادت وسائل إعلام يمنية، مساء اليوم الاثنين، بأن العاصمة صنعاء شهدت انفجارات عنيفة؛ جراء تعرضها لقصف جوي أمريكي بريطاني.

ونقلت وسائل الإعلام اليمنية، عن مصادر قولها إن «الطيران الأمريكي شن أربع غارات على مواقع عسكرية في صنعاء»، منوهة أن «الطيران الحربي لا يزال يحلق في سماء العاصمة».

وأشار مصدر أمني يمني، إلى أن الغارات استهدفت مطار صنعاء ومناطق النهدين ونقم والسواد.

ولفتت المعلومات الأولية إلى استهداف قاعدة الديلمي شمال العاصمة صنعاء، ومنطقة عطان، وكذا معسكر الحفا، إضافة إلى غارات على محيط صنعاء.

وأفاد مراسل «روسيا اليوم» بأن الغارات الأمريكية استهدفت أيضا مواقع في تعز والبيضاء وحجة.

وفي وقت سابق، قال مسئولون أمريكيون لشبكة CNN، إن الإدارة الأمريكية أطلقت على عملية جديدة لاستهداف قواعد الحوثيين في اليمن الاسم الرمزي عملية «بوسيدون آرتشر».

وتشير العملية إلى «نهج أكثر تنظيما وربما طويل المدى لعمليات الولايات المتحدة في اليمن»، حيث تقول واشنطن إنها تضرب «البنية التحتية للحوثيين».

ومساء يوم الاثنين، نفى الجيش الأمريكي ما أوردته جماعة الحوثي بخصوص شن هجوم بالصواريخ على سفينة الشحن العسكرية الأمريكية «أوشن جاز» في خليج عدن.

من جانبه، قال المتحدث باسم جماعة الحوثي يحيى سريع، إن القوات البحرية التابعة للحوثي، نفذت عملية عسكرية استهدفت سفينة شحن عسكرية أمريكية (أوشن جاز OCEAN JAZZ) في خليج عدن، وذلك بصواريخ بحرية مناسبة.

وجدد في بيان، مساء الاثنين، التأكيد أن «الرد على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادم لا محالة، وأن أي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب».

وأشار إلى «استمرار الحوثي في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة».

وذكر أن «الحوثي مستمرة في اتخاذ الإجراءات الدفاعية والهجومية كافة، ضمن حق الدفاع عن اليمن، وتأكيدا على استمرار الموقف اليمني المساند لفلسطين».