الاتحاد الأوروبي: نأمل في التوصل لاتفاق سياسي بشأن تخفيف العقوبات على سوريا

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قالت مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الأربعاء، إنها تأمل في التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن تخفيف العقوبات على سوريا خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الوضع في سوريا في اجتماع يعقد في بروكسل في 27 يناير، وفق وكالة رويترز.

وبدأ المسئولون الأوروبيون في إعادة النظر في نهجهم تجاه سوريا بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.

وتريد بعض العواصم الأوروبية التحرك بسرعة لتعليق العقوبات الاقتصادية في علامة على دعمها لعملية الانتقال في دمشق.

وتسعى عواصم أخرى إلى ضمان احتفاظ بروكسل بنفوذها في علاقتها بالسلطات السورية الجديدة، حتى في حالة تخفيف بعض العقوبات.

وقالت كالاس في مقابلة مع رويترز: «نحن مستعدون لتطبيق نهج تدريجي وأيضا لمناقشة الموقف البديل».

وأضافت: «إذا رأينا أن التطورات تسير في الاتجاه الخطأ، سنكون حينها أيضا مستعدين للتراجع».

ودعت ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي هذا الشهر التكتل إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتا في مجالات مثل النقل والطاقة والخدمات المصرفية.

وتشمل العقوبات الحالية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي حظرا على واردات النفط السوري وتجميد أي أصول للبنك المركزي السوري في أوروبا.